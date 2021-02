Os títulos do DN desta quinta-feira

O Dia Mundial Contra o Cancro é o grande tema do DN desta quinta-feira, que inclui um especial sobre a doença, que arrisca ficar para trás por causa da pandemia covid-19.

"Só em 2025 e 2026 é que se perceberá o que a pandemia fez às doenças oncológicas", diz ao DN, José Dinis, diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, alertando para as consequências de algumas das medidas adotadas.

Fique a conhecer o retrato de um país com 52 500 novos casos por ano de uma doença que continua a matar mais do que sida, tuberculose e malária juntas, leia os testemunhos de dois médicos na linha da frente, conheça terapias inovadoras e a história inspiradora de uma sobrevivente, Ana Bee, que faz a fotografia de capa do jornal.

Outros títulos:

- Processo na PGR. Ana Gomes avança com ação para extinção do Chega. Ex-candidata a PR pede ilegalização do partido de Ventura e investigação ao financiamento.

- Vacinação. Sai Francisco Ramos entra um militar. Vice-almirante Henrique Gouveia e Melo tem a missão de devolver credibilidade e transparência ao plano.

- Filhos na escola. Governo alarga serviços essenciais para acolher mais alunos. Inclui elementos da Proteção Civil municipal ou pessoal de transportes públicos. Existem 700 escolas e 500 creches.

- Moçambique. Nyusi promete proteção a jovens que abandonem grupos armados. Presidente deixa apelo para que os moçambicanos "entre os 14 e os 20 anos" não hesitem em "retornar

às suas famílias".

- Mourinho recebe o Chelsea. Técnico setubalense do Tottenham defronta hoje um adversário que já defendeu. O seu balanço é positivo, mas os blues foram os únicos que o derrotaram em casa.

- Segredos do melhor vinho do Porto do mundo por Dirk Niepoort. Vintage 2017 venceu o prémio de melhor vinho fortificado do mundo no Best Wine of the World 2021. O criador conta porquê.