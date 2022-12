Os títulos do DN desta quarta-feira

"Risco é real em Portugal". Investigação alerta para entrada de fugitivos brasileiros. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Ex-operacional da Polícia Militar perito em Segurança e Inteligência de Estado detetou falhas nos registos criminais emitidos pela Polícia Federal que permitem fugir do país com certidões sem cadastro. Há 25 mil fugitivos das autoridades brasileiras e uma "janela de oportunidade para criminosos", admite Robson Souza, que indica uma solução possível.

A foto de "capa" vai para o metropolitano da Baixa-Chiado Metro de Lisboa gasta 1,47 milhões para pôr a funcionar escadas rolantes avariadas há meses.

Destaque ainda para: Comédia do ano em português. O Natal do Bruno Aleixo estreia-se amanhã.

Outros títulos

Derrapagem no Hospital de Belém. Cravinho assume que considerou "adequada" a nomeação de ex-diretor sob suspeita por custos triplicados

Solidariedade. Operadoras de telecomunicações aproveitam o Natal para alertar para a solidão e a importância da saúde mental

Especialistas tranquilos. Covid-19 já é endémica em Portugal e não será problema nesta época de festas

Trabalho. Parlamento aperta o cerco a empresas com precários. Número de desempregados sobe pelo quarto mês consecutivo

Best of. Sete ideias de tecnologia do melhor (ou mais barato) que se viu em 2022