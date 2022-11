Os títulos do DN desta quarta-feira

Freguesias de Lisboa asfixiadas pelo aumento do custo da energia. É esta a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira.

Juntas queixam-se da subida a pique nos gastos com equipamentos municipais, em particular piscinas e escolas, cujas faturas triplicaram. Obrigadas a pagar dezenas de milhares de euros a mais, há quem exija apoio da câmara e do governo. Executivo de Moedas promete um plano antes do Orçamento.

A foto de "capa" vai para o COP27. Costa diz que guerra não inibe transição energética

E sublinha-se ainda o pacto: Despesa em defesa, energia verde e digital pode não contar para o défice.

Outros títulos

Sucessão no PCP. Raimundo é uma "surpresa", diz Arménio Carlos, que exige um "salto qualitativo"

Nelson Lourenço. "O discurso de que somos um país seguro pode esgotar-se", alerta especialista em criminalidade

Prémio Gilead. Cientistas à descoberta de vacina para cancro da mama hereditário

Meloni testada. Itália cedeu após impedir centenas de migrantes de desembarcar

Seleção Nacional. Confiança cega em Ronaldo e lugar nos 26 para António Silva