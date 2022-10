Os títulos do DN desta quarta-feira

Pensão de 1,6 milhões de reformados sobe menos de 6€. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Pensionistas que ganham 650 euros vão ter apenas mais 5,58 euros por mês, revelam contas do DN/DV, ao analisar a proposta do OE2023.

Ainda neste tema, destaque para: Consumo. Vinho escapa à subida de 4% do imposto sobre o álcool, cerveja não. Tabaco e refrigerantes penalizados.

E ainda: FMI arrasa cenário do governo Crescimento será metade e inflação bem mais alta do que prevê Medina, aponta instituição, que vê desemprego a subir e mais gastos com prestações sociais a congelar o défice nos 1,4%.

A foto de primeira página vai para a Liga dos Campeões: Benfica traz empate de Paris.

Basta ganhar à Juventus para chegar aos oitavos da Champions.

Também se sublinha: 13 de outubro sombrio. "Católicos não podem esconder abusos", diz comissão. Marcelo quis "valorizar denunciantes".

Outros títulos

Ribeiro Santos. O "homem pequeno, mas corajoso" cuja morte precipitou o fim do Estado Novo

Ciberdefesa. Formação está atrasada e a ministra não explica porquê

Exportações. Crescimento a dois dígitos põe vinho a caminho de recorde

Stella Ghervas. "Sanções económicas são arma de guerra. Trazer paz é diferente", diz historiadora

Pobreza energética. 40% dos lisboetas têm frio em casa e a maioria só veste mais roupa

Nayola. Animação portuguesa está a maravilhar o London Film Festival

Estreia literária. A Mensagem de Pessoa já tem versão arménia

1925-2022. A última cena de Angela Lansbury