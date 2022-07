Os títulos do DN desta quarta-feira

Médicos avisam governo: "Sem revisão de carreiras, salários e horas não há negociação possível". É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Ministério da Saúde e sindicatos voltam a sentar-se à mesa, depois de duas reuniões, que acabaram sem acordo, e com os profissionais a declararem "total desilusão" com as propostas da tutela. Para hoje, esperam que o espírito seja de abertura a "verdadeiras mudanças no SNS".

O destaque fotográfico vai para os incêndios. Floresta desordenada e falta de água aumentam risco na Região Centro.

Sublinha-se ainda: Novo aeroporto de Lisboa. Conversa entre PS e PSD começa a azedar.

Outros títulos

Inflação. Verão atira subida de preços para lá da média do euro

Rui Tavares. "Deputados à AR têm menos autonomia do que europeus"

NASA. Telescópio mostra fotos detalhadas do espaço

Previdência. Victor Alves Coelho e Pedro Mota Soares lançam lista para a caixa dos advogados

Biden on tour. Presidente americano quer liderar aproximação israelo-árabe

Luxo no Douro. Última viagem do comboio Presidential com chefs Michelin a bordo