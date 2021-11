Os títulos do DN desta quarta-feira

Incêndios. Proteção Civil transforma-se com novas tecnologias, inovação e primeiro campus de treino. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

Este foi o segundo melhor ano da década na reação a fogos, com 90% das ignições resolvidas com "ataque inicial", muito graças à dimensão tecnológica e conhecimento. Quatro anos depois de Pedrógão e desde 2020 com novo presidente, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está quase recomposta.

Na foto, o jogo dos encarnados na Liga dos Campeões. Benfica empata com Barcelona e fica tudo em aberto para os oitavos.

Destaque ainda para: Câmara de Oeiras vai transformar em túnel troço da Marginal junto a Santo Amaro

Volteface no parlamento. PS e PSD matam nova lei do lobbying

Medidas contra covid. Governo recusa regresso a "restrições significativas". Soluções passarão por máscaras, testes e certificado de vacinação

Ryanair. Companhia low-cost investe €177 milhões em base na Madeira e vai ligar Funchal a 10 destinos

Entrevista. "UE é modelo de como podemos imaginar a América Latina", diz presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina