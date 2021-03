Os títulos do DN desta quarta-feira

Atraso na vacinação. Efeitos secundários preocupam. Especialistas não veem base científica para pausa na administração da vacina - a mesma que o primeiro-ministro, António Costa, tomou. E que já resultou em menos 2 mil vacinados em Portugal. Coordenador da task force diz que se recupera do atraso "em cinco ou seis dias". Prazo de imunização da Europa em risco. É esta a manchete do DN desta quarta-feira.

No destaque fotográfico, Terror no norte de Moçambique. Crianças decapitadas

e um milhão de pessoas com fome.

E relevo para eleições autárquicas. Na corrida a Lisboa mudam todos, menos Medina e João Ferreira.

Até agora, só há três cabeças-de-lista anunciados à câmara: Carlos Moedas, Beatriz Dias e Nuno Graciano. Todos se estreiam nesta corrida autárquica. O atual presidente e o candidato comunista são dados como certos. A IL já confirmou que avança a sós - mas o anunciado Miguel Quintas recuou. Tiago Matos Gomes espera confirmação do Volt.

Outros títulos:

- Caso Ihor SEF acusado de ameaçar testemunha

- Corrupção Só 10% dos processos acabam em condenação

- Eutanásia. Rangel volta a insistir no referendo. Direção do PSD recusa

- Função pública. "Governo não fará da ADSE o SNS II"

- Obra no bairro em Lisboa. "Sem a D. Fátima nada se fazia"