Os títulos do DN desta quarta-feira

Sondagem DN, JN e TSF não deixa margem para dúvidas: 82% querem ensino fechado mais duas semanas. É esta a manchete do DIário de Notícias de quarta-feira.

Além disso, quatro em cada dez inquiridos apontam a Páscoa como data para o regresso às salas de aula e mais de metade criticam rendimento escolar do ensino à distância.

Segundo tema de capa: a fertilidade. Tratamento alargado a mulheres com mais

de 40 anos para compensar atrasos por causa da pandemia, noticia o DN.

Ainda no "dossier" covid-19, atenção às palavras da epidemiologista Elisabete Ramos: "Custo social para as crianças é maior do que o risco de abrir as escolas".

Noutro tema, fumo branco à vista para a Praça do Império. Há acordo entre Câmara de Lisboa e peticionários.

Outros títulos:

- Estado de emergência. Marcelo e Costa mantêm confinamento geral sem alterações

- A contínua falsa partida do Iraque e a adiada saída dos Estados Unidos

- Voluntariado. "Onde nos sentimos seguros é em casa, e a casa de um sem-abrigo é a rua"

- The Gift lançam REV - uma espécie de TV privada da banda de Alcobaça

- Bruno Fernandes. O três em um que quer devolver o United aos dias de glória