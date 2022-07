Os títulos deste domingo

José Manuel Bolieiro. presidente do governo regional dos Açores:

"Açores têm seis mil imigrantes, de 73 nacionalidades. E precisamos de muitos mais".

Risco comparável a fogos de Pedrógão. Governo alerta para estado crítico, com vento e calor.



Hospitais estão a cancelar consultas e cirurgias para pôr médicos nas urgências. Com serviços a encerrar em todo o país por falta de clínicos e receio de que se alargue a mais especialidades, há unidades a tomar medidas para desviar profissionais. Sindicatos exigem medidas estruturais e no dia 13 reúnem-se com a tutela.

De Loures a Lisboa. Frente ribeirinha alargada já no próximo ano.

Outros destaques:

Preparação de bolsas. Governo cria plano para atrair portugueses à UE.

Crise no Sri Lanka. Presidente sai após multidão invadir palácio e incendiar casa do chefe do governo.

Entregas atrasadas. Carro usado com três anos vale tanto quanto um novo.

Questionário Proust. Boaventura de Sousa Santos: "Importante é morrer depois de ter vivido".