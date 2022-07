Os títulos desta segunda-feira

Risco de pobreza sobre nas famílias monoparentais. Pandemia trouxe dificuldades à vida dos portugueses, sobretudo os mais frágeis. Perigo de entrarem em carência é já de 30%. Inflação vai piorar cenário. Radiografia aos últimos três anos revela ainda aumento da dívida pública, com beneficiários de prestações sociais a subir 41,7%.

Risco de incêndio. Pico de calor a partir de amanhã põe país em alerta vermelho.

Entrevista sobre o novo livro. Sarah Ferguson, duquesa de York "Arrependo-me se fiz sofrer alguém, mas de nada mais"

Boxeur, paraquedista, doutor em Guerra da Informação, Viegas Nunes é o homem que lidera a rede de emergência SIRESP

Outros destaques:

Exportações Guerra rouba 1,2 mil milhões à produção nacional.

Rita Matias, deputada do Chega: "Jovens do interior têm mais coragem do que os da cidade, onde supostamente há mais liberdade".



Questionário Proust Óscar Gaspar: "Não poder voltar atrás é o meu desgosto"