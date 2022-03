Os títulos de primeira página do DN deste domingo

Moedas e a liderança do PSD. "Estou casado com Lisboa. Nem há hesitação". Em entrevista exclusiva ao DN, o presidente da Câmara de Lisboa descarta entrar na corrida à liderança do PSD. Afirma estar focado na capital. "Não há nada que me faça mudar", garante.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, a guerra na Ucrânia. "O punhal que veio do céu é hipersónico e invisível". Também uma nova entrada do Diário de Guerra, do enviado Pedro Cruz, em Lviv: "Estranha forma de vida". Uma entrevista a Luís Nuno Rodrigues: "A bem das próximas gerações, espero que as lições da crise dos mísseis em Cuba não sejam esquecidas". E uma sondagem que revela que os portugueses confiam mais na União Europeia e na NATO do que nas Forças Armadas.

Em foco também uma entrevista a Nuno Júdice: "Temos uma capacidade de resistir às crises que vem desde Alcácer Quibir".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E, como em todos os domingos, grátis com o seu DN também uma nova edição da revista Notícias Magazine.