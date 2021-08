Os títulos de primeira página do DN desta sexta-feira

"Agendamentos atrasados. É preciso esperar dois meses para ter passaporte". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, que dá conta do desespero de muitos viajantes. A caminho da extinção, SEF passou a emissão do documento para o Instituto de Registos e Notariado. Serviços foram reforçados, mas as marcações levam mais de 60 dias em vez dos cinco previstos.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está o vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da task force de vacinação. Objetivo de vacinar 70% dos portugueses foi cumprido duas semanas antes do prazo, o que abre a porta a alívio de restrições.

Outros temas:

Afeganistão - A resistência aos talibãs retomada no Vale de Panshir

Autárquicas - Santana Lopes acusa PS e PSD de terem pacto para o atacar. "Estão em pânico e de cabeça perdida"

Investigação - Procurar as diferenças entre cancros em adultos e em crianças para melhor tratar a doença

Festival - Do São Jorge à Culturgest, arranca amanhã mais um IndieLisboa. Com uma seleção nacional de luxo

Também esta sexta-feira, grátis com o seu DN, tem nas bancas mais uma edição da revista Evasões.