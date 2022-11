Os títulos de primeira página do DN desta quarta-feira

"Autarcas defendem fim do corte de 5% nos salários dos políticos". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. Num parecer ao Orçamento do Estado para 2023, a Associação Nacional de Municípios defende que é de "elementar justiça" acabar com este "anátema que recai sobre os titulares de cargos políticos".

Em destaque fotográfico nesta primeira página estão a situação no Brasil e a derrota do Sporting na Liga dos Campeões.

"45 horas após eleições e tumultos", Jair Bolsonaro falou finalmente ao Brasil e assumiu derrota. Transição de poder vai começar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sporting perdeu em casa e vai disputar a Liga Europa.

Outros temas:

- Greve climática. Estudantes ativistas vão ocupar escolas e faculdades em Lisboa no dia 7.

- Violência na Ajuda. Autocarro da Carris apedrejado na freguesia de Lisboa onde os habitantes mais se sentem inseguros.

- Web Summit. Ministro da Economia anuncia 90 milhões para startups. Primeira dama ucraniana abriu cimeira tecnológica em Lisboa.

- Futuro da Efacec. Governo procura solução duradoura, mas os problemas pedem mais do que capital.

- Embaixadora de Cuba em Portugal. "O país tem o direito de viver sem um bloqueio", escreve Yusmari Días Pérez em artigo de opinião.

- Música. Rita Vian conquista os palcos aos 31 anos.