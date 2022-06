Os títulos de primeira página do DN desta quarta-feira

"PSP em rutura com diretor nacional e já há nomes para o lugar de Magina da Silva". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira. "Não tem estado bem", diz presidente do sindicato; "é um barril de pólvora", desabafa superintendente. Incómodo estende-se a Governo e Presidente, depois de o chefe daquela polícia ter revelado parte de uma conversa privada. Paula Peneda, primeira mulher superintendente-chefe, entre candidatos ao lugar.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, que está reunido em Sintra. "Lagarde vê cada vez menos retoma ao fundo do túnel da inflação".

Ainda em foco nesta edição está a conferência dos Oceanos, das Nações Unidas, que decorre em Lisboa. E a notícia de que Assunção Cristas, antiga líder do CDS, vai coordenar licenciatura pioneira sobre oceanos que a Nova quer lançar.

Outros temas:

- Primeiro ciclo. Crianças com grandes dificuldades em aprender e escrever e a perceber o que leem.

- Congresso do PSD. Montenegro espera até ao fim para fechar equipas.

- Concertação. Calendário para acordo de rendimentos volta a derrapar.

- Putin queria menos NATO na fronteira. Agora vai ter mais, com Finlândia e Suécia.

- Foodtopia. Jardim Tropical de Belém recebe festival de gastronomia no fim de semana.

- Animação. A grande farra dos Mínimos chega amanhã aos cinemas.