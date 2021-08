Os títulos de primeira página do DN desta quarta-feira

"Exigências da Esquerda seguem para os gabinetes de Leão, Temido e Mendes Godinho". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira e revela que as propostas de BE, PCP, PAN e PEV para o Orçamento de Estado 2022 vão ser distribuídas pelas diferentes pastas da tutela. Os ministros mais pressionados são os das Finanças, Saúde e Segurança Social. Corte no IRS dos mais pobres, reforço do SNS e revisão das leis laborais em cima da mesa.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, a corrida autárquica em Setúbal, onde todos apostam na queda da CDU: "Liderança comunista acusada se assédio e repressão".

Outros temas:

- O "escorpião" Marcelo não deve faltar à homenagem de Costa a Balsemão

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Saldo do IVAucher pode ir direto para a conta bancária. Saiba como vai poder gastar o que acumulou

- Afeganistão. Biden vê sucesso na retirada e promete vingança

- Ciência. Reprogramar as células para combater as doenças do envelhecimento

- Transferências. Nuno Mendes será guarda-costas de Messi no PSG

- Viggo Mortensen. "Senti um elo com os portugueses"