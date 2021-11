Os títulos da primeira página do DN deste sábado

"Governo quer usar PRR para cortar na despesa e aumentar receita fiscal". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado e refere que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência não vão ser só para empresas. Também as Finanças vão ter 163 milhões de euros para otimizar despesa e processos orçamentais. Fisco fica com 43 milhões para organizar cadastros e subir a base de tributação. E a Previdência com 200 milhões para se modernizar.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Maria João Avillez, que, em entrevista, diz que "a Direita precisava de começar tudo outra vez". E questiona: "Alguém se perguntou o que faria Sá Carneiro?"

Outro dos destaques é a eleição no PSD, em diretas internas, do líder que vai tentar chegar a primeiro-ministro nas próximas eleições legislativas de janeiro. "Rio ou Rangel. A escolha entre um líder ao Centro e outro que rejeita o Bloco Central". Cerca de 46 mil militantes com quotas em dia podem escolher entre um recandidato (Rio) que promete dialogar com o PS e o novo candidato que pede uma maioria.

Espaço também, naturalmente, para a nova variante do vírus da Covid-19, a Omicron, que "trouxe de novo o medo ao mundo".

Outros temas:

- Jovens. O curso superior é chave para a felicidade, mas a pressão é maior.

- Peter Bakker. "A COP 26 foi um ponto de inflexão. A verdadeira economia está agora à mesa".

- Mundial 2022. Pior era difícil: Portugal tem de passar Turquia e, talvez, Itália para ir ao Qatar.

- O Sexo e a Cidade. A Revolução Sexual nunca aconteceu.

- Brunch com... Erik e Inês. Três filhos, empresas e um restaurante. A vida é um passeio no parque

- Música. Busto. O primeiro trabalho de Amália com Alain Oulman

Como acontece sempre ao sábado, o Diário de Notícias traz também o suplemento de economia Dinheiro Vivo.