Os títulos da primeira página do DN deste domingo

"Desperdício. Um terço de toda a comida que produzimos vai para o lixo". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo. Fornecer alimentos a quase 10 mil milhões de pessoas e, ainda assim, reduzir as metas de carbono e manter o planeta sustentável são os grandes desafios para as próximas décadas. Evitar o desperdício, promover sistemas de produção agrícola mais eficientes e alimentação alternativa são as principais armas.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, a rentrée política nestes últimos dias de agosto. Voltas pelo país, congressos, festas e muito mais - a pensar nas autárquicas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros temas:

- Banca. Setembro quente à porta, com despedimentos e novos protestos.

- Colocações. Professores de casa às costas, com despesas a dobrar e família só ao fim de semana.

- Diana e Jéssica. Há uma elite de mulheres aos comandos dos navios da Marinha.

- Bairro de Arroios. São Lázaro, a biblioteca da monarquia que ainda faz ponte de culturas.

- Nicole Kidman em entrevista-flash. "Ao sair de The Nine Perfect Strangers fiquei mais enriquecida"

E, como todos os domingos, grátis com o seu DN, em banca, pode encontrar também a revista Notícias Magazine.

Boas leituras.