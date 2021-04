Os títulos da primeira página do DN deste domingo

"Esperava que Marta Temido não fosse ministra só do SNS, mas da saúde em Portugal". É esta citação que faz a manchete do DN deste domingo, retirada de uma entrevista a Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, que lamenta que não se oiçam instituições independentes e aponta falhas na gestão da pandemia.

Neste domingo pode ainda ler o resultado de uma sondagem do DN/JN/TSF. "Popularidade de Marcelo sobe, com forte apoio dos mais velhos e dos pobres".

O DN deste domingo trás a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa é "A segunda vida de quem esteve às portas da morte".

A situação de Moçambique é outro dos temas em destaque. "Líder islâmico pede mais ajuda contra 'violência extrema' que se vive em Pemba".

Outros títulos:

- "Cerimónias. Religiões rendem-se à Páscoa digital"

- "João Ferreira. Seis vezes candidato pelo PCP em oito anos"

- Desconfinamento. Hotelaria põe esperança no verão. Lisboa pronta para abrir esplanadas"

- "Negócios no Instagram. 'As redes sociais não são de graça e o like não chega'"

-" Nélson Ponta-Garça. 'Tudo aponta que Cabrilho fosse português', diz autor luso-americano"