Os títulos da primeira página do DN deste domingo

"Houve gestão errática e reativa, não a que o país merecia: credível, coerente e corajosa". O lamento chega de mais um profissional de saúde angustiado com a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal.

Carlos Robalo Cordeiro, diretor do serviço de pneumologia de Coimbra e da Faculdade de Medicina, diz que os médicos estão em burnout e que "estamos a perder o resto da população doente". "É um desastre", desabafa, em grande entrevista para ler no Diário de Notícias deste domingo.

Em destaque também, nesta primeira página, temos um guia sobre Presidentes da República, em dia de eleições presidenciais. Sabe quem foi o primeiro presidente do mundo? E qual o mais votado de sempre? E aquele com melhor salário? Perguntas com resposta nesta edição do DN.

Outros títulos:

- Meteorologia. O desafio de comunicar com rigor na era da informação ao segundo

- O clã Biden. Do patriarca Joe ao bebé Beau

- Da magia para o policial. J.K. Rowling regressa ao ecrã

- Larry King. Morreu o americano que entrevistou o mundo em suspensórios

- A estrelinha de Rúben funcionou e o Sporting ergueu a Taça da Liga

- A opinião de Constantino Sakellaridis. Pandemia hoje: com o coração apertado e a razão inquieta

