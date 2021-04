Os títulos da primeira página do DN desta terça-feira

"Crime: Redes cooperam, ganharam fluidez. É quase franchising". Em manchete no Diário de Notícias, esta terça-feira, está uma entrevista com Pedro Felício, chefe de operações da Europol no combate ao delito económico, que diz ainda ser "chocante a facilidade com que as redes compram pessoas". O especialista em segurança sublinha que "o crime organizado já está a preparar-se para defraudar os fundos europeus".

Também em destaque nesta edição, a nova vida do Quarteirão Inglês, em Campo de Ourique, que vai ser convertido em condomínio privado, motivando protestos.

Outros títulos:

- Operação Marquês. Rio fala em "regime doente" e pede reforma da Justiça

- Pandemia. Políticos e Infarmed voltam hoje a reunir-se e já há especialistas a aconselhar que se adie a próxima fase de abertura

- Morte de Ihor. Certezas da acusação, dúvidas da defesa e uma investigação "atamancada"

- Comunicações. Nova lei cria serviço universal de internet pago por privados ou financiado pelo Estado. E prevê tarifa social.

- Putin vs. Zelenski. Jogos de guerra inflamam frente do leste da Ucrânia.