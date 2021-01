Os títulos da primeira página do DN desta terça-feira

"Já não dá para salvar todas as vidas". O alerta que faz a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira (19 de janeiro) chega, em tom de desespero, por parte dos médicos e oferece um retrato elucidativo sobre a gravidade da situação pandémica em Portugal.

Com mais de cinco mil internados e 664 em cuidados intensivos, os médicos voltam a apelar ao governo para ser mais firme nas restrições. E avisam: confinamento light não resolve.

Se a saúde é o maior peso nesta balança da pandemia de covid-19, do outro lado está o prato da economia. E outro dos temas em destaque na primeira página do DN lembra-nos isso mesmo, dando conta de que um terço das grandes empresas do país está a pensar despedir: com menos vendas, investimento adiado e apoio insuficiente, não será possível segurar emprego, avisa a CIP.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos desta edição:

- Pandemia vai afetar saúde mental dos jovens

- 52 exceções à emergência partem Bloco Central

- Perdões no adeus de Trump e o trabalho da nova primeira-dama

- Se os candidatos a Presidente fossem marcas ou bichos, quais seriam?

- Hotel Turim Palace põe património de Sintra em risco? "Disparate", diz Basílio.

Pode ler estes e outros temas no Diário de Notícias desta terça-feira, disponível nas bancas de todo o país.