Os títulos da primeira página do DN desta sexta-feira

"Nos casos de escravatura, os agricultores muitas vezes são vítimas". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. Em entrevista DN/TSF, Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Confederação de Agricultores, admite problemas com imigrantes, mas está atento e a desenvolver estratégias com o Estado para garantir condições para trabalhadores que chegam.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, a visita do Presidente da República à exposição do Diário de Notícias comemorativa do 1.º de Dezembro, bem como a mensagem de Marcelo a "elogiar o papel dos ciganos na soberania" .

Outros temas:

- Duplicou adesão à Fatura da Sorte.

- Lisboa. Proprietários querem taxa turística a financiar Lojas com História.

- Estudantes na rua por um ensino público de qualidade. Alunos pedem professores, psicólogos, funcionários e obras nas escolas.

- Mundial 2022. António Silva à beira da estreia que lhe dá recorde de mais novo de sempre a jogar um Mundial por Portugal.

