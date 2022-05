Os títulos da primeira página do DN desta sexta-feira

"Metadados. Diretor nacional da PJ chama chefias para reunião de emergência". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. Líderes das unidades nacionais, de diretorias e de departamentos regionais foram convocados para avaliar impacto da inconstitucionalidade da lei nos casos sob investigação.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Henrique Gouveia e Melo, o entrevistado DN/TSF desta semana. "Nunca fui adepto do serviço militar obrigatório". No Dia da Marinha, o almirante dá a primeira grande entrevista após a nomeação para chefe de Estado-Maior da Armada.

Também em foco, os 20 anos de Timor livre. "País não pode ficar dependente da maldição do petróleo", diz Ana Gomes.

Outros temas:

Guerra na Europa. António Costa na Roménia com tropas portuguesas.

Martyins & Rebello. Viajar no tempo e recriar a gigante dos latícinios da Península Ibérica.

Finanças Públicas. Só se executou 13% do PRR planeado para 2021 porque verba chegou no fim do ano.

Covid-19. Há mais 244 mil infeções desde o início da pandemia.

Benfica. História favorece Schmidt.

Também nas bancas esta sexta-feira, grátis com o seu DN, pode encontrar a revista Evasões.