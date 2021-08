Os títulos da primeira página do DN desta sexta-feira

"Ventura apaga destruição de escolas públicas e SNS. Agora são prioridades". As alterações no programa político do Chega fazem a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. Dois anos depois de anunciar a "clarificação inversa" dos objetivos do partido, surge um novo programa, muito reduzido e sem propostas radicais de destruição do Estado social. Proibição da "propaganda LGBTI" desaparece e defende saúde e educação "universais e gratuitas".

Em destaque fotográfico nesta primeira página, o atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e recandidato nas próximas autárquicas, Fernando Medina. Em entrevista DN/TSF, o autarca diz que vai "propor a impossibilidade de abrir mais alojamentos locais em Lisboa".

Outros temas:

- Sondagem: Moreira tem mais do dobro do potencial de voto de PS e PSD no Porto

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Matos Fernandes: "Pela primeira vez na década, floresta é menos de 30% da área ardida"

- Manuel Heitor: "Regresso às aulas no Superior é 100% presencial"

- ISIS-K em Cabul. O grupo inimigo dos talibãs que atacou o aeroporto e matou dezenas de pessoas

Como todas as sextas-feiras, com o seu DN pode levar para casa também a revista Evasões, grátis com o jornal.