Os títulos da primeira página do DN desta segunda-feira

"Desafios de Moedas arrancam hoje". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira e assinala a tomada de posse do novo presidente da Câmara de Lisboa., marcada para este dia. O mandato começa sob a sombra de uma crise política e com o PSD dividido. O 78º autarca da capital vai gerir um orçamento superior a mil milhões de euros.

Em destaque fotográfico nesta primeira página temos ainda os alunos nota 20. Os melhores alunos do país, que entraram com as notas mais altas nas universidades, revelam os métodos, mas motivações e os critérios de escolha, nesta reportagem do DN.

Outros temas:

- OE2022. BE quer acordo escrito, PS vai a jogo

- Agricultura. Trigo está 41% mais caro

- Reportagens especiais. Montemor-o-Novo, um de sete bastiões que mudaram nas autárquicas.

- Entrevista. Maria Filomena Mónica: "Com Eça de Queiroz nunca tive, não tenho e nunca terei desilusões. É o homem da minha vida."

- Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa: "Devem inquietar-nos os números dos mortos por reclamar, bem como os da pobreza"