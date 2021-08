Os títulos da primeira página do DN desta segunda-feira

"31 câmaras nunca mudaram de cor". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira e revela os concelhos que desde 1976 têm o mesmo partido a liderar a gestão autárquica. Os sociais-democratas lideram 11 dessas câmaras, tantas quanto o PS, enquanto o PCP tem nove. O que explica a perpetuação no poder? Um trabalho para ler nesta edição do DN.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a despedida dos Jogos Olímpicos de Tóquio, os melhores de sempre para Portugal. Agora, até Paris 2024.

Outros temas:

- Covid-19. Terceira dose em Portugal? "Antes, é preciso vacinar toda a população"

- Armando Mendes. "Base das Lajes não perdeu valor estratégico com o fim da Guerra Fria. Só ganhou."

- Brasil. Lula e Bolsonaro à procura da cara metade para 2022

- Richard Osman. "Ninguém lê livros aborrecidos, esse é o maior crime que se pode fazer aos leitores"

- Parque Arqueológico do Côa comemora 25 anos e faz contas a olhar para o futuro