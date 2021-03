Os títulos da primeira página do DN desta segunda-feira

"Apoios avançam. Marcelo promulga contra Costa". A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa em promulgar o alargamento dos apoios sociais aprovado por todo o parlamento menos pelo PS (partido do Governo) faz a manchete do Diário de Notícias nesta segunda-feira. Recorrer ao Constitucional ou resignar-se e refazer as contas são agora as opções do executivo de António Costa.

Também em destaque na capa do DN, a entrevista à diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, Carla Nunes. "Evitar família e amigos foi o pior. Estamos a sofrer há um ano."

- Vacinação. Gouveia e Melo pede profissionais. Enfermeiros exigem que se planifique.

- Escola digital. O recreio também passou a ser virtual e os amigos brincam com o ecrã pelo meio.

- Luiz Henrique Mandetta. "Lula contra Bolsonaro à presidência do Brasil é um pesadelo".

- Al-Shabaab. Os terroristas com ligações ao ISIS que há três anos torturam o povo moçambicano.

- Lisboa. Pandemia e parquímetros desligados tiraram à EMEL um terço das receitas.

- Ano da ferrovia. Portugal sem margem para perder o comboio da Europa.

- Talento aos 8 anos. A guerra das marcas pelas futuras estrelas do desporto começa cada vez mais cedo