Os títulos da primeira página desta quinta-feira

"Escolas deviam testar a qualidade do ar". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira. Com o novo ano letivo no horizonte, volta a preocupação com as condições das aulas em pandemia. Manuel Gameiro da Silva, catedrático de Coimbra especializado em qualidade ambiental nos edifícios, defende medição de níveis de CO2 nas salas para ajudar a prevenir contágios. Pais e professores pedem menos alunos por turmas.

Em destaque fotográfico nesta primeira página o arranque da Feira do Livro de Lisboa: "Milhares de títulos invadem o Parque Eduardo VII"

Outros temas:

- Mapa eleitoral. "Os deputados hoje representam o chefe, não os eleitores". SEDES e e associação de Ribeiro e Castro querem modelo à alemã

- Execução orçamental. Redução do défice é a maior desde julho de 2019, ano do excedente

- Investigação científica. Nanomedicina a tratar cancros será mais eficaz e menos tóxica

- Combustíveis. Gasolina volta a subir. No posto do hiper custa menos 13 cêntimos

- Vlachodimos. A terceira vida do guarda-redes herói que segurou o Benfica na Champions