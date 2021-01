Oposição ao estado de emergência e a UE. Os títulos do DN desta quarta-feira

Os deputados votam esta quarta-feira, pela oitava vez, a declaração do estado de emergência no país. Mas o que começou como medida consensual tem vindo a perder apoio. No DN, nas bancas esta quarta, saiba o que pode esperar na quinta-feira, quando o novo período de exceção for regulamentado. Só que uma coisa é certa: Cresce a oposição ao fecho do país.

Também para ler neste jornal, a reportagem do início da presidência portuguesa da União Europeia. Um período particularmente importante para a UE, a braços com a pandemia mas que também tem de pensar no seu futuro, que se quer "verde e digital". Tal como diz Carlos Zorrinho ao DN: "Portugal tem de dar dimensão social aos pilares estratégicos da UE".

Outros títulos desta edição:

- Privados faturam 750 milhões com contratos públicos na covid

- Salários CEO de grandes empresas ganham dez vezes mais do que os seus trabalhadores

- Depósitos em máximos de sempre espelham a desigualdade da crise de 2020

- Irão testa Estados Unidos à espera de Joe Biden e pede à Interpol para emitir um mandado de captura internacional em nome de Trump

- Donald Trump dá a mais alta homenagem civil da nação ao lusodescendente Devin Nunes

- A despedida de João Cutileiro, com dez testemunhos em homenagem ao escultor

- No dia de Reis, uma sobremesa criada para o DNpelo Rei dos Leitões