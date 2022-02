Oficial. José Eduardo Moniz é o novo diretor-geral da TVI

José Eduardo Moniz assinou esta quinta-feira o contrato com a TVI, passando ser de forma oficial o novo diretor geral do canal.

O comunicado foi emitido nesta quinta-feira pela Media Capital. A empresa destaca-o pela "sua experiência e vasto conhecimento do universo dos media."

"José Eduardo Moniz terá um papel determinante na consolidação e manutenção do percurso que a TVI tem vindo a fazer ao longo dos últimos meses com vista à liderança", lê-se no comunicado.

Durante anos, José Eduardo Moniz esteve ligado ao Grupo Media Capital, como consultor para as áreas de ficção e entretenimento.

A TVI salienta que, "atento às tendências internacionais e grande conhecedor do mundo da televisão, José Eduardo Moniz terá um papel determinante na consolidação e manutenção do percurso" que a estação "tem vindo a fazer ao longo dos últimos meses, com vista à liderança".