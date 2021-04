O "bora lá" para o espaço de Gagarine há 60 anos

"Poékhali", disse o cosmonauta soviético Yuri Gagarine, já com o coração fortemente acelerado, quando o foguetão que levava a Vostok 1 começou a descolagem. Por trás deste confiante "bora lá" é impossível imaginar o que se estava a passar na cabeça do primeiro homem a ir ao espaço a 12 de abril de 1961. Na sua edição de 13 de abril, que noticiou o voo, o Diário de Notícias escreve na "O primeiro astronauta, um oficial aviador russo, foi ontem lançado no espaço". E no texto é sublinhado tratar-se "de um dos maiores feitos científicos da humanidade". Este 60.º aniversário do feito do jovem russo foi assinalado na edição do DN+ de sábado passado, que pode ser lido aqui.