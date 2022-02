Nuno Santos é o novo diretor de informação da TVI. Acumula com direção da CNN Portugal

Nuno Santos passa a acumular a direção da CNN Portugal com o cargo de diretor de informação da TVI

Nuno Santos é o novo diretor de informação da TVI, anunciou esta quarta-feira o conselho de administração da Media Capital. O jornalista é o atual diretor da CNN Portugal e passa agora a acumular as duas funções.

"No âmbito da reestruturação da TVI, o Conselho de Administração decidiu nomear o jornalista Nuno Santos para liderar a direção de informação da TVI, acumulando essa tarefa com a direção da CNN Portugal", lê-se no comunicado da Media Capital.

Este é um regresso à estação de Queluz de Baixo, onde Nuno Santos exerceu o cargo de diretor-geral, cujas funções cessou para assumir a direção da CNN Portugal.

O grupo refere que a "nova estrutura de direção será anunciada em breve" e que "o nome do diretor agora indigitado será comunicado à ERC dentro dos prazos legais".

O conselho de administração da Media Capital agradece à direção cessante "a dedicação ao longo dos últimos 18 meses". "Uma particular palavra de agradecimento é dirigida a Anselmo Crespo", que até agora assumia o cargo de diretor de informação da TVI, "com quem o grupo continua a contar, lê-se no comunicado.

"O jornalismo da TVI é uma parte essencial da matriz do canal e do Grupo Media Capital e queremos que assim continue a ser", conclui a nota.