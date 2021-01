Novo caso no SEF e "novo" Martim Moniz. Os títulos da primeira página do DN desta terça-feira

Uma investigadora de agência de defesa dos Direitos Humanos recebeu denúncias de agressões, mas a direção daquela polícia considerou ser uma "manipulação de informação". Só que o IGAI veio a detetar irregularidades, que também viu no CIT Lisboa. Esta é a notícia que faz amanhã, terça-feira, manchete no DN, nas bancas.

Mas também a renovação do Martim Moniz tem grande destaque na capa do DN. Isto porque Lisboa quer ouvir as suas ideias para renovar este espaço, e para isso a Câmara abriu um processo participativo no âmbito do processo de mudança que vai ocorrer nesta zona da Mouraria. Todas as ideias são bem vindas, saiba no DN como pode participar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos de primeira página:

- Só Porsche, Ferrari e Aston Martin vendem em Portugal e desde a troika que não se compravam tão poucos carros.

- "O Manel foi um milagre em 2020". Primeira grávida com covid em Portugal conta como viveu a alegria de ser mãe.

- Portugueses querem mudar as eleições, segundo um estudo que diz que o poder está demasiado fechado nos partidos.

- O derradeiro aplauso a Carlos do Carmo.