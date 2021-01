"Notícias Magazine" volta a ser a preferida dos consumidores

A Notícias Magazine, revista publicada todos os domingos com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, conquistou o prémio "Escolha do Consumidor 2021" na categoria "Imprensa de Lazer", atribuído pela ConsumerChoice.

Naquele que é considerado o sistema de avaliação de marcas número um em Portugal, a NM superou a concorrência de 17 publicações, sendo mais uma vez eleita "Marca n.º 1 na Escolha do Consumidor".

Numa distinção onde pesaram, ao todo, dez critérios de satisfação, a Notícias Magazine distinguiu-se particularmente nos seguintes parâmetros: "credibilidade, imparcialidade, fiabilidade e veracidade na informação", "informação internacional e nacional", "relevância da informação", "variedade de assuntos, "informação atualizada/conteúdos atuais/novidades".

Também a Volta ao Mundo, que tal como a NM pertence ao Global Media Group, conquistou o prémio "Escolha do Consumidor 2021", desta feita em "Imprensa e Viagens", categoria em que revista Evasões, do mesmo grupo, ficou na segunda posição.

À rádio TSF, ainda do Global Media Group, foi atribuída a vitória na categoria 'Rádio-Informação'.

Já a revista Men's Health foi considerada a melhor publicação na categoria de "Imprensa Lifestyle Masculina".

Todas estas marcas de qualidade - Notícias Magazine, Volta ao Mundo, TSF e Men's Health - alcançaram os graus de satisfação mais elevados e reuniram os mais altos critérios de notoriedade, credibilidade, isenção e transparência e motivação de compra junto dos consumidores portugueses.

A Escolha do Consumidor 2021 premeia as marcas com base na sua performance em 2020, através de um processo que envolve a identificação dos atributos mais importantes para os consumidores e uma avaliação efetiva das marcas de cada categoria, permitindo aferir quais as que apresentam maiores níveis de satisfação e intenção de compra ou recomendação.

Foram envolvidos centenas de consumidores nas 218.641 avaliações de setores tão diferentes como Comunicação Social, Alimentação, Viagens e Lazer, Produtos ou Telecomunicações.