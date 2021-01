Mulheres dominam a ficção do horário nobre

As novelas de horário nobre estão, pela primeira vez e em quase quatro décadas de história, todas nas mãos de mulheres. Vejamos: O cantor pimba Romeu é casado com Vanessa, mas ainda está apaixonado por Linda. A professora Beatriz e o ex-militar Diogo querem ser felizes, mas Eduarda não deixa. O advogado David e a pastora Maria Rita debulham diferenças sociais em busca do amor e Zeca, o homem que todas querem, só tem olhos para Ema, mas o passado traumático teima em corromper o felizes para sempre.