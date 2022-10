Morreu Ruth Rita, a assistente de Herman no Roda da Sorte

Ruth Rita. a manequim que nos anos 90 ficou famosa por ser assistente de Herman José nos programas de televisão Roda da Sorte e Com a Verdade M'Enganas morreu este sábado, após uma batalha contra o cancro.

A notícia da morte foi partilhada pelo apresentador e humorista nas redes sociais: "Soube agora mesmo pelo meu querido colega José Pedro Pais da partida da minha companheira de viagem da 'Roda da Sorte" Ruth Rita'", escreve Herman José na sua conta do Instagram, junto com o vídeo do úitimo episódio desse concurso., no qual Herman decidiu destruir o cenário do estúdio a tiros de carabina.

View this post on Instagram A post shared by Herman José (@herman.jose.oficial)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Fica um beijo de sentimentos à sua família e uma sentida homenagem à sua imensa gentileza e irrepreensível profissionalismo", acrescenta Herman José.

Ruth Rita esteve nos ecrãs da RTP entre 1990 e 1994, tendo-se retirado depois.

Segundo o jornal Observador, o velório de Ruth Rita decorrerá esta segunda-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa.