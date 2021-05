Morreu o jornalista Carlos Santos Pereira

Morreu este domingo, aos 70 anos, o jornalista Carlos Santos Pereira, que era colaborador do DN, função que já tinha desempenhado durante a década de 1990.

Autor do livro Da Jugoslávia à Jugoslávia, era especialista em temas da Europa de Leste e Rússia, tendo estado presente em trabalho na Guerra da Jugoslávia. Carlos Santos Pereira era licenciado em História.

Além de antigo colaborador do DN, foi jornalista no Público (um dos jornalistas fundadores), no Expresso e na RTP. Deu também aulas no Instituto Politécnico de Tomar.

Para o nosso jornal, escreveu em abril o artigo O atoleiro afegão: de Gorbachev a Biden.

"O Carlos Santos Pereira era um grande jornalista, completo. Um repórter no terreno, sem medo das guerras, mas também alguém capaz de explicar a geopolítica dos conflitos. Conheci-o nos anos 1990 no DN a escrever sobre a guerra na antiga Jugoslávia, ele que conhecia muito bem toda a Europa de Leste. Era já um nome consagrado do Expresso, do Público e da RTP quando começou a escrever para o nosso jornal, no tempo do Mário Bettencourt Resendes diretor e do Albano Matos como editor do Internacional. No ano passado, desafiei-o a voltar a colaborar connosco, a assinar artigos de maior complexidade. O último no DN foi sobre o atoleiro afegão de Gorbachev a Biden. Quem quiser conhecer melhor este jornalista enorme leia o livro "Da Jugoslávia à Jugoslávia", publicado há uns 25 anos", lembrou Leonídio Paulo Ferreira, diretor adjunto do DN.