Media Capital vende rádios à Bauer por 69,6 milhões de euros

A Media Capital anunciou esta quinta-feira, através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que celebrou com a Bauer Media Audio Holding um contrato para a venda da totalidade das ações da MCR II - Media Capital Rádio, por 69,6 milhões de euros.

"A transação resultará numa mais-valia nas contas consolidadas da Media Capital", sendo estimado um valor próximo de 50 milhões de euros, "que poderá ser corrigido em função dos ajustamentos no fecho da transação".

O negócio inclui cinco rádios da Media Capital: Rádio Comercial, Cidade_FM, M80, Smooth e Vodafone.FM.

"As rádios são um negócio maduro dentro do universo da Media Capital e esta venda pretende acelerar o desenvolvimento das áreas de produção audiovisual e digital", indica a Media Capital no comunicado.

O negócio necessitará, porém, de ser aprovado pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social. "Estima-se que o fecho da transação ocorra durante o primeiro semestre de 2022", estima o grupo.

Em novembro do ano passado, o presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira, afirmou que a venda do negócio das rádios do grupo estava em "processo de negociação avançado" com o grupo Bauer.

Mário Ferreira, enquanto maior acionista e presidente do Conselho de Administração da Media Capital, propôs aos sócios do grupo "fazer diversas mudanças", uma das quais a alienação do negócio das rádios.

"Achámos que é um bom momento para vendermos as rádios, por isso colocámos as rádios - tivemos uma oferta bastante interessante de um grupo grande de rádios europeu [Bauer]", prosseguiu o empresário.

Em janeiro deste ano, a Media Capital Rádios anunciou que a Rádio Comercial confirmou "a sua liderança absoluta" em 2021 e a M80 reforçou a posição de terceira rádio mais ouvida do país.

"Já a Cidade FM, que terminou o ano a consolidar-se como a rádio jovem mais ouvida do país e um reforço da sua posição na linha da frente das rádios mais jovens, demonstra nos dados anuais do meio rádio que é a líder indiscutível do segmento de jovem", adiantou então a Media Capital Rádios.

"Isto significa que, nos dados anuais, referentes ao período entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, o grupo Media Capital Rádios foi líder absoluto em todos os indicadores - Audiência Acumulada de Véspera (AAV) com 28,8%; 'Share' de Audiência com 39,3%; e regista um 'reach' semanal de 52,6%", apontou.