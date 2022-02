Media Capital "em vias" de concluir negociações para vender rádios à Bauer

A Media Capital anunciou esta quinta-feira que "estão em vias de conclusão" as negociações para a venda da MCR II -- Media Capital Rádios ao grupo Bauer Media Audio, segundo um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A informação foi esta quinta-feira avançada pelo Jornal de Negócios, tendo a Media Capital confirmado que, "em face das notícias vindas a lume na imprensa sobre a venda das ações representativas de 100% do capital social da MCR II -- Media Capital Rádios, S.A. à Bauer Media Audio Holding GmbH pelo valor de cerca de 60 milhões de euros, [...] as negociações entre as partes estão em vias de conclusão".

Na mesma nota, o grupo de media adiantou que, "quando ocorrer a respetiva formalização, a mesma será objeto de divulgação ao mercado", sendo que "a concretização final da transação estará sempre dependente de autorizações regulatórias, designadamente da Entidade Reguladora para Comunicação Social".

Em novembro do ano passado, o presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira, afirmou que a venda do negócio das rádios do grupo estava em "processo de negociação avançado" com o grupo Bauer.

Mário Ferreira, enquanto maior acionista e presidente do Conselho de Administração da Media Capital, propôs aos sócios do grupo "fazer diversas mudanças", uma das quais a alienação do negócio das rádios.

"Achámos que é um bom momento para vendermos as rádios, por isso colocámos as rádios - tivemos uma oferta bastante interessante de um grupo grande de rádios europeu [Bauer]", prosseguiu o empresário.

A Media Capital Rádios, empresa do grupo para a rádio, detém a Rádio Comercial, Cidade_FM, M80, Smooth e Vodafone.FM.

Em janeiro deste ano, a Media Capital Rádios anunciou que a Rádio Comercial confirmou "a sua liderança absoluta" em 2021 e a M80 reforçou a posição de terceira rádio mais ouvida do país.

"Já a Cidade FM, que terminou o ano a consolidar-se como a rádio jovem mais ouvida do país e um reforço da sua posição na linha da frente das rádios mais jovens, demonstra nos dados anuais do meio rádio que é a líder indiscutível do segmento de jovem", adiantou então a Media Capital Rádios.

"Isto significa que, nos dados anuais, referentes ao período entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, o grupo Media Capital Rádios foi líder absoluto em todos os indicadores - Audiência Acumulada de Véspera (AAV) com 28,8%; 'Share' de Audiência com 39,3%; e regista um 'reach' semanal de 52,6%", apontou.