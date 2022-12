MasterChef, Revenge e Levante-te e Ri são a programação para 2023

A RTP1 vai entrar em 2023 com o MasterChef Portugal. A programação conta com uma festa de passagem de ano com a presença de Teresa Guilherme, Sara Norte, Vera Kolodzig, João Paulo Rodrigues, Liliana Santos, Pedro Teixeira da Mota e Cláudia Pascoal.

"Preparámos uma grande festa onde irá reinar a boa-disposição e, claro, ótimas dicas gastronómicas para o novo ano", lê-se no comunicado da RTP1.

Com a Filomena Cautela como anfitriã, o programa vai ter ainda a presença de Chefs Rui Paula, Henrique Sá Pessoa, Anna Lins, Vítor Sobral, Michele Marques, Óscar Geadas e Diogo Rocha que irão apresentar os seus pratos e de outros convidados como Toy, Tânia Ribas de Oliveira, Catarina Furtado, Herman José, Quim Barreiros, Ágata e Sons do Minho.

Já a TVI, depois de passar para 2023 com a Gala final do reality show Big Brother, vai emitir a Festa Revenge, uma homenagem aos anos 2000 que acontece no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL).

"2023 vai ser o ano da geração 2000: os anos do primeiro contacto digital generalizado e o apogeu de inúmeros artistas, como a Britney Spears, a Avril Lavigne, os Linkin Park", diz no site do canal televisivo.

A SIC conta com um programa especial do Levate-te e Ri, que estará no Multiusos de Guimarães, para passar a passagem de ano. Com o apresentador Marco Horácio, que revelou estar a "preparar uma surpresa quem nem a equipa sabe", lê-se no site.

Esta emissão conta com a presença de Fernando Rocha, Carlos Vidal, João Seabra, Hugo Sousa, Francisco Menezes e Rouxinol Faduncho.