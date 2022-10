Mais de dois milhões de leitores visitaram site do DN em setembro

O Diário de Notícias ultrapassou em setembro a fasquia dos dois milhões de leitores online, segundo o Ranking netAudience da Marktest, a ferramenta referência de medição de "reach" (alcance) na Internet, que mantém ainda o Global Media Group (GMG), ao qual pertence o DN, na liderança dos grupos de comunicação social.

Em nono lugar no ranking, o DN teve um crescimento significativo em setembro, mês em que passaram pelo site do Diário de Notícias 2.084.903 leitores, proporcionando ao nosso jornal o melhor resultado desde março.

Na liderança do ranking ficou o site da TVI, com 3,656 milhões de leitores, seguido do site da SIC, com 3,266 milhões.

O Jornal de Notícias, também do grupo GMG, recuperou a liderança entre os jornais de informação, com um reach de 3.139 mil leitores, o que lhe valeu o terceiro lugar geral, à frente do Correio da Manhã.

O mês ficou marcado também pelo melhor resultado do ano para o Dinheiro Vivo, marca de economia do Global Media Group (e suplemento publicado com o DN todos os sábados), que alcançou mais de 1,5 milhões de leitores e se manteve como o site económico mais lido no país.

O Global Media Group manteve a posição como o grupo de media com maior audiência online, com um reach de praticamente 4,298 milhões de pessoas, seguido da Cofina (4,192 milhões).

Nas marcas desportivas, O Jogo chegou a 1,6 milhões, ocupando o 11.º lugar do ranking, logo a seguir ao "Record".

Destaque ainda para as revistas do Global Media Group "Men's Health" e "Women's Health", em 28.º e 37.º lugares, com um alcance de 603 mil e 259 mil leitores, respetivamente.

Já o "Motor 24" teve um aumento de 40% face ao mês anterior.

Aos nossos leitores, obrigado pela preferência.