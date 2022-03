Mais de 2,2 milhões de leitores no site do DN em fevereiro

O Diário de Notícias atingiu em fevereiro a marca de mais de 2,2 milhões de leitores no site do jornal, através das diversas plataformas, contribuindo para manter a liderança do Global Media Group como o grupo de media com maior audiência online.

Passaram pelo site do DN, em fevereiro, um total de 2.253.197 pessoas, o que corresponde ao sétimo lugar do ranking netAudience, elaborado mensalmente pela Marktest. O site da SIC passou a liderar a tabela, com quase 3,523 milhões de indivíduos alcançados, ultrapassando ligeiramente o site da TVI (3,512 milhões). O Jornal de Notícias fecha o top 3, assumindo-se como o site mais consultado entre os jornais - com um alcance de 3.170.860 leitores.

O Correio de Manhã perdeu praticamente 300 mil leitores face a janeiro, mantendo o quarto lugar mas agora com um alcance de 2,702 milhões de eleitores online, um pouco mais do que o Expresso, que subiu para os 2,609 milhões.

O Global Media Group, de que o DN faz parte (tal como JN, O Jogo, TSF e Dinheiro Vivo, entre outras) mantém-se como o grupo de media com maior alcance de mercado, ao impactar 4,306 milhões de pessoas, seguido do grupo Media Capital, também acima dos 4,3 milhões (4, 301), e da Rede Impresa, que ultrapassou o grupo Cofina.

Ainda na informação, pelo site da TSF passaram 1,083 milhões de portugueses em fevereiro, dando mais uma vez à estação do GMG a liderança entre os sites de rádios.

Também no universo do Global Media Group, destaque para as subidas do Dinheiro Vivo - publicação de economia que passou a fasquia dos 800 mil leitores alcançados (804 mil, mais 25 mil face a janeiro) - e da Men's Health, que passou do meio milhão (535 mil, um acréscimo de 120 mil face ao mês anterior).

Entre os sites desportivos nacionais, o Record alcançou 1,7 milhões de leitores, o Jogo (do grupo GMG) 1,4 milhões e o Mais Futebol ficou-se pelos 963 mil. O site do jornal A Bola não é auditado.

Quanto ao restante universo do Global Media Group, em fevereiro os sites do grupo registaram: Motor24 (481 mil), Women"s Health (256 mil), Diário de Notícias da Madeira (494 mil) e Açoriano Oriental (37 mil)

Aos nossos leitores, obrigado pela preferência.