Leia os títulos do DN deste sábado

Preços da energia a disparar. Há comercializadores a rescindir contratos para poder cobrar mais a empresas. É esta a manchete do DN deste sábado.

Custos da luz e do gás natural nos mercados grossistas a subir a pique estão a levar fornecedores a cancelar acordos negociados com preço fixo e de longo prazo com clientes. Invocam condições extraordinárias e querem renegociar tarifas. ERSE confirma que recebeu uma dezena de pedidos de esclarecimento e reclamações.

Na foto de capa, a crise no Leste europeu. Donetsk e Lugansk, duas armas no arsenal russo contra a Ucrânia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaque ainda para, no suplemento Dinheiro Vivo

Governo adiado, OE só no verão. Empresários antecipam atrasos nos fundos, investimento e reformas

Europa preocupada. Se o Pacto não muda, ajustamento português será "extremamente duro"

E na série Reinventar Portugal. neste dia com Joaquim Brigas, Presidente do Instituto Politécnico da Guarda: "Politécnicos e universidades no interior têm de deixar de estar subfinanciados"

Outros títulos

Sucessão. PSD quer atrasar saída de Rio. Candidatos ganham tempo

Forças Armadas. Quantos militares há em Portugal? Cada direção dá um número diferente

Cimeira UE-África. Assinada parceria para partilha da produção de vacinas

Ambiente. Uma obra de arte feita de lixo para nos fazer pensar na importância de proteger os oceanos

E ainda...

Futebol. Idade ou algo mais? Números que provam a queda de Ronaldo e Messi nesta temporada

Bruch com... Francisco Batel-Marques um produtor de espumante que quer a quinta dos Abibes passeável

Joan As Police Woman: "Portugueses são um exemplo de esperança, digo isto honestamente"

Diogo Infante: "Que o próximo governo deixe a política de mercearia na cultura"