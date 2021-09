Leia os títulos do DN desta sexta-feira

Terrorismo. Juiz Ivo Rosa impediu as escutas da PJ aos suspeitos iraquianos do Daesh. É esta a manchete do DN desta sexta-feira.

A investigação aos dois indiciados esteve quase paralisada por três meses, devido à decisão do magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal, que foi alvo de recurso e revogada pela Relação de Lisboa.

Na fotografia, a entrevista DN/TSF ao porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, João Tiago Machado: "Muitos cartazes são aproveitamento político e o eleitor não é parvo", afirma.

"Temos mais 200 queixas do que há quatro anos". Avança ainda que a CNE registou 542 reclamações das autárquicas até fim de agosto.

Outros títulos:

- Recuperação. Portugal já exportou quase 1100 milhões a mais do que em 2019

- Michael Isikoff, diretor do departamento de investigação da Yahoo! News: "Os Estados Unidos estão mais seguros do que antes do 11 de Setembro"

- Escritora Maria Dueñas: "As mulheres tornaram-se especialistas em reconstruir a vida"

- Opinião de Luís Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária: Terrorismo e Direitos Humanos