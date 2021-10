Leia os títulos do DN de amanhã

Orçamento. Governo negoceia até ao fim. Bloco e PCP não dão sinal de cedência. É esta a manchete do seu DN desta segunda-feira.

Bloco acusa executivo de "insistir em impor recusas" e ameaça chumbar Orçamento, mas não afasta "disponibilidade" para continuar as negociações. Governo e PS subiram o tom da retórica e acusam BE de "intransigência", "imposições" e de "chantagens". Chumbar OE 2022 é empurrar o país para "as mãos da direita", afirma a líder parlamentar socialista. Marcelo pede "bom senso". Caso contrário, "a alternativa é a dissolução". PCP anuncia hoje sentido de voto.

Na foto, Graça Freitas: "Se for preciso fazer reforço de vacinas, a mais idades e outros grupos sociais, faremos".

Outros títulos:

- Especial "Os 7 bastiões que mudaram de cor". Mora. "Precisamos de criar empregos, acabar com este abandono"

- António Costa Pinto: "O salazarismo encarnou uma terceira via autoritária na América Latina e na Europa"

- Vizela-Benfica. Rafa salva encarnados no último segundo e segura liderança