Leia os títulos de amanhã do DN

Sondagem DN/JN/TSF para as próximas legislativas faz manchete do DN desta terça-feira. Rio passa Costa pela primeira vez, é o título. Um estudo de opinião realizado entre os dias 16 e 21 de janeiro e cujos resultados poderá ler em pormenor nesta edição do Diário de Notícias.

A foto de capa vai para a Câmara Municipal de Lisboa. Carlos Moedas, cem dias a liderar a capital: "Já conseguimos fazer muita coisa".

Destaque ainda para a série Reinventar Portugal 2022-2026, com dois inquéritos:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Carlos Silva, secretário-geral da UGT: "A maioria absoluta é um cenário que não rejeito".

- Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados: "Temos de ver os apoios como medicina regenerativa e não medicina curativa"

Outros títulos

Metas no 5G. Probabilidade de o país cumprir é "média-alta" apesar dos atrasos

Moscovo. Rússia denuncia "histeria" e aliados reforçam posições

Serralves 2022. Da escultura de Rui Chafes ao pavilhão do japonês Ikeda