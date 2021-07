Leia já os títulos do DN deste sábado

Divergências não afetaram relação Costa-Marcelo. É esta a nossa manchete deste sábado, refletindo uma sondagem DN, JN, TSF.

A maioria dos portugueses continua a acreditar no bom entendimento entre Presidente da República e primeiro-ministro, apesar da diferença de visões no que respeita à covid, revelada nos últimos tempos, entre Belém e São Bento.

Metade dos inquiridos dá razão ao PR sobre a necessidade de alterar a matriz de risco seguida em Portugal, mas dois terços apoiam a manutenção de medidas restritivas na gestão da pandemia. E grande parte considera que a estratégia de fiscalização tem sido ineficaz.

Na fotografia, entrevista ao ministro do Planeamento, Nelson de Souza: "Não admitimos perder nem 1 cêntimo do PT2020 e já executámos metade do planeado para 2021"

E ainda: Autárquicas. Tiago de Matos Gomes: "Lisboa vive uma situação grave de má gestão do espaço público"

Outros destaques:

- Brunch com... André Henriques, o DJ, produtor e agora autor de música que perdeu o medo.

- Rodolfo Carvalho. O gamer que se mudou para o Alentejo e se tornou queijeiro em #UmOutroPaís

- Corrida ao espaço. O último milionário a chegar é um ovo podre

- Dirk Niepoort. As escolhas culturais do produtor de vinhos para os sete dias da semana

Outros títulos:

- Política. Empresas-mãe com sede no estrangeiro vão responder por dívidas laborais

- Lisboa. Medina conversa com Livre para coligação. Inês Lobo é trunfo no Urbanismo

- Lorent Saleh. "É imoral e injusto que a Europa receba violadores de direitos humanos"

- Desporto. A queda do homem que salvou o Benfica e a "inoportuna" entrada de Textor