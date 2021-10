Leia já os títulos do DN de amanhã

A situação do SNS faz manchete no DN desta quinta-feira, véspera de mais uma greve na Saúde, com um alerta da Ordem dos Médicos: "Há hospitais em verdadeira calamidade" em todo o país.

"A pagar 12 euros à hora, é impossível reter médicos" no público, lamenta o presidente da secção sul. Responsável da região norte aponta "enorme falta de liderança e de estratégia" do ministério de Marta Temido. Representantes do setor denunciam realidades que lhes chegam diariamente: falta de profissionais, más condições de trabalho e ineficiência da gestão.

A foto de capa vai para o Especial DN 7 bastiões que mudaram de cor. Neste dia, o Cartaxo. João Heitor, o novo autarca, procura investimento. "Câmara não pode ser complicador".

Destaque ainda para o caso do jovem morto à facada numa estação de metro em Lisboa. Videovigilância será fundamental para explicar crime nas Leranjeiras.

E para a grande conferência Portugal Mobi Summit: Ministro Matos Fernandes anuncia baixa de preços na luz e mais apoios ao carro elétrico

Outros títulos:

- Lei laboral segue no Parlamento. Inaceitável para patrões, insuficiente para sindicatos

- Tecnologia. Everis NTT Data "vai contratar 500 pessoas, a maioria fora da Grande Lisboa"

- Estudo. Poder autoritário e um guião para salvar democracias

- Champions. Benfica resistiu quase até ao fim, mas acabou goleado

- Novo álbum. E se Astérix e Obélix fossem cowboys?