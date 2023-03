José Carlos Lourenço é o novo CEO do grupo Media9Par

A partir de 27 de março, José Carlos Lourenço assume funções como o novo CEO do grupo Media9 Participações (Media9Par), do qual fazem parte a revista Forbes (Portugal e África Lusófona), o Jornal Económico e o Semanário Novo.

"É com grande entusiasmo que abraço esta oportunidade de cruzar o mercado da Lusofonia com a indústria dos Media, e em relação a ambos conseguir aportar um contributo útil, resultante da minha experiência pessoal e profissional dos últimos 15 anos", afirmou José Carlos Lourenço.

Na Media9Par, holding de media detida pelo Emerald Group (90%) e pela Megafin Atlantic (10%), vai liderar a função executiva do Conselho de Administração como CEO, mantendo na sua equipa os atuais administradores executivos Raúl Bragança Neto e Cristiana Nóbrega. Já Luís Figueiredo Trindade assumirá o cargo de chairman na nova solução de Corporate Governance.

"Esta alteração vem reforçar o compromisso do Grupo em tornar-se um player de referência na lusofonia, potenciando ainda mais a sua capacidade de criar sinergias dentro deste espaço" referiu N"Gunu Tiny, Fundador e CEO do Emerald Group.

"Esta é uma nova etapa no processo de consolidação do Grupo, que continua focado no seu crescimento sustentável, preservando os valores fundacionais do projeto"., afirmou, por sua vez, uís Figueiredo Trindade, acionista da Megafin Atlantic.

José Carlos Lourenço tem 30 anos de experiência profissional, tendo desempenhado ao longo dos últimos 15 anos várias funções de 'C-Level' nos setores de Media e Telecomunicações, destacando-se o profundo conhecimento dos mercados dos países lusófonos.

José Carlos Lourenço é licenciado em Economia pelo ISEG, com várias formações executivas, e do seu percurso em Portugal destaca-se as funções desempenhadas nos grupos Impresa e Global Media e em Angola e Moçambique a liderança do Grupo ZAP.