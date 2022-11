Jornalista do DN recebe prémio da ANMP

A jornalista Céu Neves, grande repórter do DN, recebeu esta terça-feira o prémio da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) na sede da entidade, em Coimbra, devido a uma reportagem sobre os refugiados afegãos em Cascais.

"Aos 62 anos e com 40 no exército afegão, vi muitas mudanças. Tenho essas memórias", era o título da peça publicada no dia 9 de novembro de 2021.

Na cerimónia estiveram presentes a presidente da ANMP e da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, assim como dois vice-presidentes da ANMP: o autarca de Aveiro, Ribau Esteves, e o presidente da Assembleia Municipal do Seixal, Alfredo Monteiro.

Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, Luísa Salgueiro, presidente da ANMP, e Céu Neves com o cheque do prémio e o Diploma, e Alfredo Monteiro, presidente da Assembleia Municipal do Seixal. © Fernando Fontes / Global Imagens

"Os prémios são um reconhecimento importante do nosso trabalho e a confirmação de que estamos a fazer bom jornalismo, o que para mim se torna ainda mais importante ao fim de tantos anos de profissão. Os últimos anos têm sido difíceis, não só para o Diário de Notícias, como para os media em geral. Somos confrontados diariamente com inverdades que conseguem rapidamente 'cliques' sem haver a preocupação de quem as consome - e partilha - em averiguar da sua veracidade, ao contrário de uma reportagem que levou tempo - sempre menos do que gostaríamos - e feita com honestidade. Obviamente, respeitando a ética profissional", afirmou Céu Neves.

"E, às vezes, também contamos boas histórias, como esta da família Malik que fugiu do Afeganistão, após a tomada do poder pelos talibãs, há um ano. Acolhidos pela Câmara Municipal de Cascais, toda a comunidade e instituições locais se envolveram, e a família continua a dar passos para se tornarem cada vez mais autónomos. O valor deste prémio servirá, também, para esse fim", acrescentou.